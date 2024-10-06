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Spor

CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

6 Ekim 2024 Pazar 17:15 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Beşiktaş
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nin konuğu olacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

Hafta içinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında namağlup ünvanını korumaya çalışacak.

Ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takım, 16 puan topladı.

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 4 kez de yenilen Gaziantep FK ise hanesine 4 puan yazdırabildi.

11'LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Joao Mario, Immobile

TEK PUAN KAYBI DEPLASMANDA

Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Beşiktaş, ligdeki tek puan kaybını deplasmanda yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, ligde Samsunspor ve Kayserispor deplasmanlarından galibiyetle dönerken, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

MASUAKU'NUN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ta kart cezası nedeniyle Kayserispor'la oynanan maçta görev yapamayan Arthur Masuaku, Gaziantep deplasmanında kadrodaki yerini alacak.

Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Mert Günok kamp kadrosunda yer aldı.

Tedavileri süren Necip Uysal, Al Musrati ile birlikte bir sıkıntısı olmayan Chamberlain kadroda yer almadı.

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