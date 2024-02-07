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Spor

CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

7 Şubat 2024 Çarşamba 19:28 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev yapacak.

Kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli takım, son 16 turuna çıktı.

İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Mustafa, Jevtovic, Furkan, Sorescu, Maxim, Dragus.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, King, Batshuayi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Efeler 09'u eleyen Gaziantep FK, bir sonraki turlarda Etimesgut Belediyespor ile Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin maçta ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda Lincoln Henrique, Fred ve Rodrigo Becao yer almadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Fred, Gaziantep FK deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Takımla birlikte çalışmasına karşın maç eksiği bulunan Rodrigo Becao'nun da bu mücadelede forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi

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