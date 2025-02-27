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Spor

CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'a konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor'dan yayınlanıyor.

Gaziantep Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor.

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Daubin, Kozlowski, Lungoyi, Semih Güler, Sorescu, Boateng, Ogün, Ömürcan, Anel Husic

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Yusuf, Skriniar, Osayi-Samuel, Fred, Mert Hakan, Oğuz, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri

ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat, kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

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