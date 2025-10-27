İSTANBUL 27°C / 13°C
Spor

CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ27 Ekim 2025 Pazartesi 18:15 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Fenerbahçe
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

9 hafta sonunda 19 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada.

Ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Gaziantep FK ise, haftaya 17 puanla 4. sırada girdi.

11'LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin, Melih, Camara, Maxim, Kozlovski, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

İLK KEZ SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu.

Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise maçta yok.

SKRINIAR 11'E DÖNÜYOR

Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Milan Skriniar, Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

Cezasını tamamlayan Slovak savunma oyuncusunun Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

GAZİANTEP'TE 5 OYUNCU SINIRDA

Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 5 oyuncu, Fenerbahçe maçında kart görmeleri durumunda 11. haftada oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

