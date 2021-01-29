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Spor

CANLI ANLATIM! Gaziantep FK - Galatasaray

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.

29 Ocak 2021 Cuma 18:06 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 19:26
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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. 

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Mirallas, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Belhanda, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Arda Turan, Ryan Babel

CANLI SKOR

Gaziantep FK 0-0 Galatasaray

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

1' Maç başladı.

4' Gaziantep etkili geldi! Atılan uzun pasta Saracchi'den sıyrılan Oğuz Ceylan ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

10' Galatasaray gole yaklaştı! Belhanda'nın topuk pasında ceza sahasına sokulan Linnes, uygun durumda topu ayağından fazla açınca, kaybetti.

15' Direkten döndü! Atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Dicko'nun kaleci Muslera'nın parmaklarının ucuyla dokunduğu top direkten oyun alanına geri döndü.

17' Muslera'nın hatalı pasında ceza sahası dışında topu önünde bulan Jefferson'ın vuruşunda top savunmadan döndü.

 23' Gaziantep yine etkili geldi. Maxim'in ckaleyi karşıdan gören noktadan şutunda Muslera bir kez daha gole izin vermiyor.

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