Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. AVAR'da ise Candaş Elbil görev alacak.

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezondaki ilk resmi maçını Gaziantep temsilcisi ile yapacak. Galatasaray, yeni sezonda da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk serisini sürdürmeye çalışacak.

Geçen sezonu 14. tamamlayan Gaziantep FK ise sezona yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde girecek. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son şampiyon karşısında kazanarak sezona moralli girmek için mücadele edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Boateng.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz.

SANE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 11 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Sane, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.

NELSSON VE CUESTA'NIN LİSANSLARI ÇIKARILMADI

Bu müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında da mağlup olmadı.

İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u yenen "Cimbom", sonrasında Avusturya'daki kampta Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.

Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikten sonra Serie A'dan Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn, kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina.

İKİ TAKIM ARASINDA 13. MAÇ

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 12 maçta biri hükmen olmak üzere 10 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki 1 maç, beraberlikle sonuçlanırken 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 27 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLARDA DA ÜSTÜN

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da Gaziantep FK'ye üstünlük kurdu.

Gaziantep'te 6 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, biri hükmen 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 12 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.