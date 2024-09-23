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Spor

CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

23 Eylül 2024 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Trabzonspor
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Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde oynadığı ilk 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ile kart cezalısı Edin Visca, mücadelede forma giyemeyecek.

11'LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK XI: Dioudis, Ömürcan, Arda, Bruno, Saborit, Kozy, Badou, Furkan, Sorescu, Chris, David

Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza

TRABZONSPOR'UN 120 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez, ilk 4 maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcını gerçekleştirdi.

SON GALİBİYET GEÇEN SEZON

Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.

26 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, bu sezon başlayan ligde de galip gelemeyerek 120 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.

10 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 10 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet elde etti. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Trabzonspor, galibiyetlerini UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında yaşadı. Deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, sahasında da 1-0'lık galibiyet elde etti.

Trabzonspor, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgi ile elendi.

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.

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