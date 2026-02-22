İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Şubat 2026 Pazar 09:31 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Trabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü (bugün) deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı, hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Ukraynalı futbolcu Zubkov'un kadroya alınıp alınmayacağı son antrenmanın ardından netleşecek.

Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, yarın kart görmeleri halinde 24. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip, Maxim, Ogün, Kevin

Trabzonspor: Onana, Batagov, Chibuike, Savic, Pina, Mustafa, Oulai, Tim, Muçi, Augusto, Onuachu

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.