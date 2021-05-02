02 Mayıs 2021 Pazar 19:22 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 19:22

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen görev yapacak. Gençlerbirliği - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın 9, ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sırada.

Gençlerbirliği ise 36 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 19'unu kaybetti. Başkent ekibi, hanesinde yazdırdığı 35 puanla haftaya 20. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Ev sahibi Gençlerbirliği'nde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Christian Luyindama ile Valentine Ozornwafor maç kadrosunda yer almıyor.

İLK 11'LER



GENÇLERBİRLİĞİ:



GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Kerem, Babel, Halil

