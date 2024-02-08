Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Trabzonspor, kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle galip gelemeyen bordo-mavililer, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ertuğrul, Nzaba, Yiğit Efe, Wu, Özgür, Musa, Melih, Ensar, Akabueze, Kayode, Oltan.

Trabzonspor: Uğurcan, Fernandez, Denswil, Eren, Mehmet Can, Mendy, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet Enis

Trabzonspor karşısında ev sahibi avantajına sahip Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil oldu. Başkent ekibi, sırasıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ve Trendyol Süper Lig temsilcisi Mondihome Kayserispor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden ve sıkıntılı bir süreç yaşayan Trabzonspor'u da kupa dışında bırakarak yoluna devam etmek istiyor.

Türk futbolunun 100 yılık kulüpleri arasında yer alan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanma başarısı gösterdi. Kupayı 1987 ve 2001 yıllarında müzesine götüren başkent ekibi; 2003, 2004 ve 2008 yıllarında ise finalde kaybetti.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon play-off mücadelesi veren teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 32 puanla 8. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.