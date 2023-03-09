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Spor

CANLI ANLATIM! Gent - Başakşehir

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçında deplasmanda Gent ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

9 Mart 2023 Perşembe 21:40 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Gent - Başakşehir
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Gent kentindeki Ghelamco Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak maçta, Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, Belçika deplasmanından İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmeye çalışacak.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

GENT: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadeu-Ngadjui, Fortuna, Kums, De Sart, Fofana, Cuypers, Hong, Orban.

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Karzev, Berkay Özcan, Januzaj, Serdar Gürler, Okaka.

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