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Spor

CANLI ANLATIM: Giresunspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor. Maçın canlı skoru ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

7 Mayıs 2023 Pazar 18:09 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Giresunspor-Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Giresunspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.

İlk 11'ler

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sergio, Sainz, Bajic

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi

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