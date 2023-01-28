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Spor

CANLI ANLATIM! Giresunspor - Galatasaray

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Ocak 2023 Cumartesi 17:56 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Giresunspor - Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da cezalı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Yusuf Demir, Seferovic, Patrick van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almadı.

İLK 11'LER:

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

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