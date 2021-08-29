Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Giresunspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Giresunspor'da savunma oyuncusu Hüsamettin Tut, kırmızı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sürüyor. Ayrıca Cornelius, Peres, Gervinho ve Trondsen sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
İLK 11'LER
GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Aziz, Douglas, Perez, Emre Taşdemir , Pelupessy, Flavio, Serginho, Umut Nayir, Diabate
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny