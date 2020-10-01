UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu mücadelesinde İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak eleme turunda 90 dakikada eşitlik bozulmadığı takdirde 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak. yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına gidilecek.
Ibrox Stadı'nda saat 21:45'te oynanacak karşılaşmayı Letonyalı Andris Treimanis yönetecek. Karşılaşma Teve2'den canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
RANGERS: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos
GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao
CANLI ANLATIM (İLK YARI)
Glasgow Rangers - Galatasaray
Goller: