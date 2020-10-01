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Spor

CANLI ANLATIM! Glasgow Rangers - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, play-off mücadelesinde İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmadan galip ayrılan takım Avrupa Ligi'nde gruplara kalma hakkını kazanacak.

01 Ekim 2020 Perşembe 20:38 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 20:38
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu mücadelesinde İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak eleme turunda 90 dakikada eşitlik bozulmadığı takdirde 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak. yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına gidilecek.

Ibrox Stadı'nda saat 21:45'te oynanacak karşılaşmayı Letonyalı Andris Treimanis yönetecek. Karşılaşma Teve2'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

RANGERS: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos

GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

Glasgow Rangers - Galatasaray

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