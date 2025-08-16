Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe'yle İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına Göztepe deplasmanında çıkacak.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE, SEZONU DEPLASMANDA AÇARKEN ZORLANIYOR

Sezonu deplasmanda Göztepe müsabakasıyla açacak Fenerbahçe, rakip sahadaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takımın, bu sezonun ilk haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç ertelenmişti.

Fenerbahçe, lig açılışlarında oynadığı 10 deplasman maçında beklentiyi karşılayamadı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu 10 maçın 3'ünü kazanırken, 7'sinde ise puan kaybı yaşadı.

SEZON AÇILIŞLARINDA 67 MAÇIN 44'ÜNÜ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 10 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.

GÖZTEPE İLE 2. KEZ SEZONA BAŞLIYOR

Fenerbahçe, lig tarihinde 2. defa ilk maçını Göztepe ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunun açılış maçında yine deplasmanda İzmir temsilcisiyle karşılaşmış ve mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2. haftasında ilk deplasman maçında yine Göztepe ile aynı skorla berabere kalmıştı.

59. RANDEVU

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.

İZMİR MAÇLAR

İki takım, lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 29 müsabakada en fazla alınan sonuç beraberlik oldu. İki takım 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı.

Fenerbahçe deplasmanda rakibini 9 kez mağlup etmeyi başarırken, Göztepe ise taraftarının önünde 6 kez galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertli ekip bu mücadelelerde 34 gol kaydederken Göztepe de 25 kez gol sevinci yaşadı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.

İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.