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Spor

CANLI ANLATIM! Güney Kore - Portekiz

2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda üçüncü ve son maçta Portekiz ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

2 Aralık 2022 Cuma 16:51 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Güney Kore - Portekiz
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Dünya Kupası'nda son 16 turuna garantileyen Portekiz, H Grubu'nda Güney Kore ile karşılaşacak.

Education City Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvaya 3-2'lik Gana galibiyetiyle başlayan Portekiz, ikinci maçında da Uruguay'ı 2-0 yendi.

Uruguay ile berabere kalan Asya temsilcisi Güney Kore ise 2-0'dan 2-2'ye getirdikleri Gana mücadelesini 3-2 kaybetti.

Portekiz, alacağı galibiyet ya da beraberlikle liderliği garantileyebilir. Yenilmesi halinde Gana, Uruguay karşısında farklı kazanırsa ikinci sıraya gerileyerek G Grubu lideri ile eşleşme tehlikesi bulunuyor.

Tur için Güney Kore'ye mutlak galibiyet gerekiyor. Aynı puana sahip Uruguay'ın da kazanması durumunda tur atlayan takımı averaj belirleyecek.

Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.

İLK 11'LER:

GÜNEY KORE: Seung-Gyu, Moon-Whan, Min-Jae, Young-Gwon, Jin-Su, In-Beom, Woo-Young, Kan-Gin, Jae-Sung, Min-Son, Sung-Cho.

PORTEKİZ: Costa, Dalot, Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Horta, Ronaldo.

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