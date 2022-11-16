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Spor

CANLI ANLATIM! Türkiye - İskoçya

A Milli Takımımız hazırlık maçı kapsamında İskoçya ile Diyarbakır'da karşı karşıya geliyor.

16 Kasım 2022 Çarşamba 18:38 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Türkiye - İskoçya
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A Milli Futbol Takımız hazırlık maçı kapsamında bu akşam saat 20.00'da İskoçya ile karşılaşacak. TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak karşılaşma, Diyarbakır Stadyumunda oynanacak.

Müsabakada Kosova Futbol Federasyonu hakemlerinden Visar Kastrati görev yapacak. Yardımcıları Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise TFF'den Arda Kardeşler olacak.

A Milli Futbol Takımımız rakibimiz İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak. İlk maçımız tam 62 yıl önce 8 Haziran 1960 yılında Ankara'da oynanmış ve Millilerimi< mücadeleden 4-2 galip ayrılmıştı.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Cenk Özkaçar, Çağlar, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Cengiz, Cenk Tosun

İSKOÇYA: Gordon, Robertson, McTominay, Hanley, Tierney, McGinn, Dykes, Hendry, Gilmour, Armstrong, Fraser.

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