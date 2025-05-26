Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de Hatayspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Hatayspor: Bekaj, K. Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri

İKİ TAKIMIN DA HEDEFİ KALMADI

Her iki takımın da bir hedefi kalmadı. Sarı Lacivertliler'in ikinci bitirmesi, Hatay'ın ise ligden düşmesi kesin. Ev sahibi ekip, Süper Lig'e Fenerbahçe gibi bir devi mağlup ederek veda etmenin hesaplarını yapıyor.

F.BAHÇE SON DEPLASMANINDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Ağustos'ta İzmir'de Göztepe karşısında ilk deplasmanına çıkmıştı. Kanarya, sezonun son dış saha maçında bu akşam Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak.

Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.

EKSİKLER

Fenerbahçe'nin kamp kamp kadrosunda Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues yer almadı.

Hatayspor'da ise Rui Pedro sakat, Carlos Strandberg ise cezalı.