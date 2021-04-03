03 Nisan 2021 Cumartesi 18:00 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 18:00

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İLK 11'LER



HATAYSPOR: Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Mesut, Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Akintola, Diouf



GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed



FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek. Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.