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Spor

CANLI ANLATIM! Hatayspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. Hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

6 Mayıs 2022 Cuma 18:53 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Geride kalan 35 haftada 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 77 puanla zirvede yer alıyor. Bordo-mavililer, geçen haftaki 2-2'lik Fraport TAV Antalyaspor beraberliği ile şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligde oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hatayspor, 49 puanla 10. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Bruno Peres, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Fode Koita ve Anders Trondsen maç kadrosunda yer almıyor. Hatayaspor'da sakatlıkları süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER:

HATAYSPOR: Munir, Sadık, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Saint-Louis, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny.

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