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Spor

CANLI ANLATIM: Hatayspor-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Mersin'de Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

25 Eylül 2023 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Hatayspor-Trabzonspor
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetiyor. Atakaş Hatayspor - Trabzonspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlıyor.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor ligde oynadığı 5 maçta 9 puan toplayarak haftaya 5. sırada girdi.

Atakaş Hatayspor ise 7 puanla 10. sırada girdiği haftada sezonun ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

EKSİKLER

Atakaş Hatayspor'da eksik ya da cezalı isim bulunmuyor.

Trabzonspor'da Pepe, Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almayacak.

İLK 11'LER

HATAYSPOR

Erce, Ghoulam, Burak, Kılama, Kamil, Massanga, Bashiru, Aburjana, Strandberg, Vindel, Lamkel.

TRABZONSPOR

Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, M.Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu.

TRABZONSPOR 3. GALİBİYETİNİ İSTİYOR

Bordo mavili ekip üst üste üçüncü maçında galip gelmek istiyor.

1 Eylül'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'le geçen Trabzonspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmişti.

HATAYSPOR'UN TEK GALİBİYETİ VAR

Trabzonspor'la tarihinde 14 Süper Lig maçına çıkan Hatayspor 1 galibiyet alabildi.

Bahsi geçen karşılaşmalarda Trabzonspor 7 galibiyet alırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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