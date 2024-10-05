Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini Konyaspor karşısında 3-2'lik skorla elde eden Trabzonspor, 8. hafta mücadelesinde Hatayspor'a konuk olacak.

Bordo-mavili ekip, Hatayspor deplasmanından da galibiyetle dönerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 6 müsabakada hanesine 8 puan yazdıran Trabzonspor averajla 10. sırada bulunuyor

Ligde çıktığı 6 maçta 2 puan toplayan Hatayspor ise 18. sırada yer alıyor.

11'LER BELLİ OLDU

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rui Pedro, Bamgboye, Rivas, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Mendy, Eren, Lundstram, Bardhi, Okay, Visca, Dragus, Banza

İki takımın oynadığı son 10 maçın 3'ü berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer 5 karşılaşmayı kazanırken Hatay ekibi 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor 131 gündür galibiyet hasreti çekiyor

Hatayspor, Trabzonspor karşısında galip gelerek 131 günlük 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Bu sezon ligin ilk haftasında Galatasaray'a konuk olan bordo-beyazlılar, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

İkinci haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan, üçüncü haftadaki Antalyaspor maçında 3-2 mağlup olan Hatayspor, dördüncü haftada da sahasında Samsunspor'a 3-0 kaybetti.

RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ BAŞLADI



Akdeniz ekibinde Samsunspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Pulat'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşan Hatayspor, beşinci haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kötü gidişatı durduramayan Akdeniz ekibi, altıncı haftada Mersin'de konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 1-0 yenildi.

KALESİNDE 10 GOL GÖRDÜ



Gol yollarında sıkıntı çeken Hatayspor, ligin geride kalan bölümünde hanesine 2 puan yazdırabildi.

Şu ana kadar rakip fileleri 4 kez havalandıran bordo-beyazlılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

Akdeniz ekibi, iyi başlayamadığı sezonda bu sonuçlarla 18. sırada yer aldı.

LİGDEKİ SON GALİBİYET 26 MAYIS'TA



Atakaş Hatayspor, ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek elde etmişti.

Çaykur Rizespor maçının ardından yaz tatili ve kamp süresini geçiren bordo-beyazlılar, bu sezon ligde henüz 3 puanla tanışamadı.

Galibiyet hasreti 131 güne çıkan Hatay ekibi, bay geçirdiği 7. haftayı günde çift antrenman yaparak değerlendirmeye çalıştı.

Müsabakada galip gelmenin hesaplarını yapan bordo-beyazlılar, 3 puan almaları durumunda galibiyet hasretine son vermiş olacak.