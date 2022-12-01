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Spor

CANLI ANLATIM! Hırvatistan - Belçika

2022 Dünya Kupası F Grubu 3. ve son maçında Hırvatistan ve Belçika karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

1 Aralık 2022 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Hırvatistan - Belçika
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan – Belçika maçı, Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Hırvatistan – Belçika maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Kanada'nın turnuvaya veda etmesinin kesinleştiği grupta, Hırvatistan ve Fas'ın 4'er, Belçika'nın 3 puanı var. Tur için Hırvatistan'a beraberlik de yetiyor. Mağlup olmaları halinde ise Kanada-Fas maçının sonucu önem kazanacak.

Galibiyetin Belçika'ya tur biletini getireceği maçta, beraberlik halinde Roberto Martinez'in öğrencileri Kanada'nın Fas'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda Belçika ile Fas'tan hangisinin son 16'ya kalacağını ise averaj belirleyecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçtan 2'sini Belçika, 1'ini ise Hırvatistan kazandı.

İLK 11'LER:

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Livaja.

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Castagne, Witsel, Dendoncker, Carrasco, De Bruyne, Trossard, Mertens.

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