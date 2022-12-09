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Spor

CANLI ANLATIM! Hırvatistan - Brezilya

2022 Dünya Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

9 Aralık 2022 Cuma 17:24 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Hırvatistan - Brezilya
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final maçında son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile altıncı şampiyonluğunu hedefleyen Brezilya karşı karşıya geliyor.

Education City Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları "Sambacılar", 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Günün diğer çeyrek final randevusunda ise Hollanda ile Arjantin, saat 22.00'de 88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tur mücadelesi verecek.

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

İLK 11'LER:

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric.

BREZİLYA: Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Paqueta, Neymar, Raphinha, Vinicius, Richarlison.

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