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Spor

CANLI ANLATIM! Hırvatistan - Fas

2022 Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

17 Aralık 2022 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Hırvatistan - Fas
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas 17 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Khalifa Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Fas'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss bu mücadelede forma giyemeyecek.

Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak.

İLK 11'LER:

HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Majer, Kramaric, Livaja, Orsic.

FAS: Bono, Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat, Sabiri, El Khanouss, Amrabat, Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

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