2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Hollanda ile ABD kozlarını paylaşacak.

A Grubu'nu lider bitiren Hollanda, 2014'teki kupada üçüncü olurken, B Grubu'nda ikinci sırayı alan ABD ise o turnuvaya Son 16'da veda etmişti. Portakallar'ın kadrosunda Beşiktaş 'tan Weghorst, rakipte de Antalyapor'dan Haji Wright yer alıyor. Bu eşleşmenin kazananı, Arjantin-Avustralya eşleşmesinin galibiyle 9 Aralık'taki çeyrek finalde kapışacak. Louis van Gaal'la birlikte çıkışa geçen Hollanda, tüm turnuvalar dahil; oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi.

Uluslararası Khalifa Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 18.00'de başlayacak Hollanda-ABD maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

İLK 11'LER:

HOLLANDA: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay.

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Pulisic, Ferreira.