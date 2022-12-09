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Spor

CANLI ANLATIM! Hollanda - Arjantin

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

9 Aralık 2022 Cuma 20:56 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Hollanda - Arjantin
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2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda ile Arjantin karşılaşacak.

Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetecek.

Bu turu geçen ekip, yarı finalde Hırvatistan-Brezilya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu.

Dünya Kupası macerasına A Grubu'nda 2-0'lık Senegal galibiyetiyle başlayan Hollanda, Ekvador beraberliğinin ardından ev sahibi Katar'ı mağlup ederek 7 puanla grubu lider bitirdi. Son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek finale adını yazdırmıştı.

İLK 11'LER:

HOLLANDA: Noppert, Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind, De Roon, De Jong, Gakpo, Bergwijn, Memphis Depay.

ARJANTİN: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña, Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul, Messi, Julián Álvarez.

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