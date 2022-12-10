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Spor

CANLI ANLATIM! İngiltere - Fransa

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde İngiltere ile Fransa karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

10 Aralık 2022 Cumartesi 20:49 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! İngiltere - Fransa
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2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Dev kapışma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.

Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

İLK 11'LER:

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Saka, Kane, Foden.

FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Griezmann, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Giroud, Mbappe.

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