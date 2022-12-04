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Spor

CANLI ANLATIM! İngiltere - Senegal

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda İngiltere ile Senegal karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

4 Aralık 2022 Pazar 20:48 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! İngiltere - Senegal
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşacak.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.

B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.

Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.

İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İLK 11'LER:

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Foden, Kane, Saka.

SENEGAL: E.Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Ciss, N.Mendy, Ndiaye, Diatta, Sarr, Dia.

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