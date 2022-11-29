2022 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. B grubunda İran ve ABD karşı karşıya gelecek.

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

İran-ABD maçı günün en çok dikkat çeken maçı olarak görülüyor. ABD karşısında yaşayacağı galibiyet İran'a tarihinde ilk kez son 16 turu kapılarını aralayacak. Beraberlik olması durumunda ise İngiltere-Galler maçının sonucu beklenecek.

İLK 11'LER:

İRAN: Beiranvand, Mohammadi, Hosseini, Pouraliganji, Rezaeian, Hajsafi, Nourollahi, Ezatolahi, Gholizadeh, Azmoun, Taremi.

ABD: Turner, Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Sargent, Pulisic.