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Spor

CANLI ANLATIM! İran - ABD

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçında İran ile ABD karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

29 Kasım 2022 Salı 20:55 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! İran - ABD
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2022 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. B grubunda İran ve ABD karşı karşıya gelecek.

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

İran-ABD maçı günün en çok dikkat çeken maçı olarak görülüyor. ABD karşısında yaşayacağı galibiyet İran'a tarihinde ilk kez son 16 turu kapılarını aralayacak. Beraberlik olması durumunda ise İngiltere-Galler maçının sonucu beklenecek.

İLK 11'LER:

İRAN: Beiranvand, Mohammadi, Hosseini, Pouraliganji, Rezaeian, Hajsafi, Nourollahi, Ezatolahi, Gholizadeh, Azmoun, Taremi.

ABD: Turner, Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Sargent, Pulisic.

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