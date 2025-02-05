Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçında Hatay ekibi İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibinde goller, Batagov ve Enis Destan'dan gelirken, ev sahibinde ise golleri Muhammet Beşir (2) kaydetti.

Bu sonuçların ardından İskenderun, puanını 2'ye çıkartırken, Trabzonspor, ise puanını 4'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

27. dakikada Serdarcan Eralp'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Beşir, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Taha Tepe'nin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

43. dakikada sağ kanattan Malheiro'nın ortasında arka direkte Sikan'ın vuruşu sonrası top, Cihan Çanak'ın önünde kaldı. Sikan'ın, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onur Can Özdemir'de kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Sikan, kaleci Onur Can Özdemir'i de geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

50. dakikada Zodkov'un sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Umut Güneş'in kafa vuruşu sonrası kale önünde topu önünde bulan Batagov, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-1

55. dakikada Mehmet Manış'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Muhammet Beşir'in, kaleci Taha Tepe'yi geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

63. dakikada Sikan'ın sol taraftan ortasında altıpas üzerinde Enis Destan'ın iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

70. dakikada Sikan'ın sol kanattan ortasında altıpas üzerinde Enis Destan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

78. dakikada Malheiro'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Banza kafa vuruşunu yaptı. Pozisyonun devamında uzak köşeye giden meşin yuvarlağı son anda çizgide Ahmet Biler uzaklaştırdı.

Hakemler: Ali Yılmaz, Volkan Narinç, Serdar Soydan

İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker (Erdem Can Polat dk. 67), Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Kerem Kurşun, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Mohamed Khalil, Muhammet Beşir (Yusuf Acer dk. 86)

Yedekler: Arel Ekinci, Ulaş Yılmaz, Berat Yılmaz, Mert Sadık Kurt, Kaan Cinkara, Ali Boyacı, Hüseyin İçlek

Teknik Direktör: Metin Akpunar

Trabzonspor: Taha Tepe, Malheiro, Batagov, Lundstram, Eren Elmalı, Ozan Tufan (Umut Güneş dk. 46), Batista Mendy, Cihan Çanak (Banza dk. 59),

Cham (Zubkov dk. 46), Sikan, Enis Destan

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Muhammet Beşir (dk. 27 ve 55) (İskenderunspor), Batagov (dk. 50), Enis Destan (dk. 70) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Erbay Eker, Ahmet Biler (İskenderunspor), Banza, Umut Güneş, Sikan (Trabzonspor)