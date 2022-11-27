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Spor

CANLI ANLATIM! İspanya - Almanya

2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

27 Kasım 2022 Pazar 20:44 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! İspanya - Almanya
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.

Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

İLK 11'LER:

İSPANYA: Unai Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Ferran, Asensio, Olmo.

ALMANYA: Neuer, Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum, Kimmich, Goretzka, İlkay, Musiala, Gnabry, Müller.

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