İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2022 Pazar / 5 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM! İstanbulspor - Fenerbahçe
Spor

CANLI ANLATIM! İstanbulspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor'un konuğu oluyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

30 Ekim 2022 Pazar 19:09 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! İstanbulspor - Fenerbahçe
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

EKSİKLER

Takımla idmanlara katılan King ve İsmail Yüksek'in maç kadrosunda olması bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

4'TE 4 PEŞİNDE

Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, liderliğini sürdürmek istiyor.

Geçen hafta Başakşehir'i yenerek geçtiği liderlik koltuğunu bırakmaya niyeti olmayan sarı laciverliler, bu maçı da kazanarak ligde üst üste 4. galibiyetini elde etmek istiyor.

FATİH TEKKE'NİN İLK SINAVI OLACAK

İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, takımının başında ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Osman Zeki Korkmaz'ın yerine göreve getirilen Tekke, İstanbulspor'da daha önce 2 dönem daha görev yapmıştı.

FENERBAHÇE, İSTANBULSPOR'UN KORKULU RÜYASI

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, İstanbulspor'un adeta kabusu olmuş durumda.

İstanbul ekibinin tarihinde 34 kezle en fazla mağlup olduğu rakibi olan Fenerbahçe, İstanbulspor'la oynadığı son 3 maçta rakibinde gol dahi yemedi.

İLK 11'LER:

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz.

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Pedro, Batshuayi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.