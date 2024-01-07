İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2024 Pazar / 26 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM: İstanbulspor-Fenerbahçe
Spor

CANLI ANLATIM: İstanbulspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

7 Ocak 2024 Pazar 15:03 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: İstanbulspor-Fenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

İLK11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Dusan Tadic, Edin Dzeko

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi

SAVUNMADA MECBURİ ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidecek.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Becao'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans vermesi beklenen Kartal, sağ bekte de Mert Müldür'ü sahaya sürmeyi planlıyor.

Cezalı olan İrfan Can Kahveci'nin yerine de İstanbulspor karşısında Cengiz Ünder'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.