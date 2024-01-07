Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

İLK11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Dusan Tadic, Edin Dzeko

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidecek.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Becao'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans vermesi beklenen Kartal, sağ bekte de Mert Müldür'ü sahaya sürmeyi planlıyor.

Cezalı olan İrfan Can Kahveci'nin yerine de İstanbulspor karşısında Cengiz Ünder'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.