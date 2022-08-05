Süper Lig hasreti bugün sona eriyor. Son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'la birlikte 2022-2023 sezonunun açılışını yapacak.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

EKSİKLER



Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.

İSTANBULSPOR 17 YIL SONRA SÜPER LİG'DE



TFF 1. Lig finalinde Bandırmaspor'u yenerek play-off şampiyonu olan İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e adım atmıştı.

Kadrosunu büyük ölçüde koruyarak sezona başlayan sarı siyahlı ekip bu sezon ligde kalmak adına ciddi bir sınav verecek.

2004-2005 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ



Süper Lig'e bu sezon yeniden adım atan İstanbulspor ile Trabzonspor, en son 2004-2005 sezonunda karşı karşıya gelmişti. İstanbulspor rakibiyle oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

ABDULLAH AVCI İSTANBUL TAKIMLARINI SEVİYOR



Trabzonspor'un şampiyon teknik direktörü Abdullah Avcı, geçen sezondan bu yana İstanbul takımlarına mağlup olmamasıyla biliniyor.

Deneyimli teknik adam Trabzonspor'un başına geçtikten sonra İstanbul takımlarıyla oynadığı 11 lig maçından sadece birini kaybetti. Geçen sezon ligin son haftasında Trabzonspor'un şampiyon ünvanını resmen aldıktan sonra oynanan mücadelede Başakşehir Trabzonspor'u mağlup etmişti.

İLK 11'LER:

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius.