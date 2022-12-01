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Spor

CANLI ANLATIM! Japonya - İspanya

2022 Dünya Kupası E Grubu'nun üçüncü ve son maçında Japonya ile İspanya karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

1 Aralık 2022 Perşembe 21:01 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Japonya - İspanya
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu üçüncü ve son maçında Japonya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden İspanya, 4 puanla lider durumda bulunuyor. Japonya ise 3 puanla aynı puana sahip Kosta Rika'nın önünde ikinci sırada yer alıyor.

Japonya-İspanya Maçı bu akşam Khalifa Stadı'nda oynanacak. Müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Güney Afrikalı hakem Victor Gomes yönetecek. Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER:

JAPONYA: Gonda, Itakura, Yoshida, Taniguchi, Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo, Kamada, Kubo, Maeda.

İSPANYA: Simon, Azpilicueta, Rodri, Torres, Balde, Busquets, Gavi, Pedri, Williams, Olmo, Morata.

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