Hazırlık maçında A Milli Futbol Takımımız Belçika'da Japonya ile karşı karşıya geliyor.

Genk şehrindeki Cegeka Arena'da yapılacak maç TSİ 15.20'de başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor..

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstleniyor.

EKSİKLER



A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.

Japonya'da ise Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Shibasaki, Haraguchi ve Minamino'nun kadroda olması beklenmiyor.

JAPONYA: Nakamura, Taniguchi, Ito Hiroki, Machida, Maikuma, Doan, Furuhashi, Nakamura, Ito Atsuki, Tanaka, Kubo

TÜRKİYE: Uğurcan, Onur, Çağlar, Ozan, Mert Müldür, Salih Özcan, Orkun, Salih Uçan, İrfan Can, Yusuf Sarı, Bertuğ