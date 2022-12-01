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Spor

CANLI ANLATIM! Kanada - Fas

2022 Dünya Kupası F Grubu üçüncü ve son maçında Kanada ile Fas karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

1 Aralık 2022 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Kanada - Fas
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Dünya Kupası'na erken havlu atan Kanada ile Belçika'yı 2-0 yenerek büyük bir sürprize imza atan Fas, grup aşamalarında son maçta karşı karşıya geliyor. Fas'ın son 16 turu için oynayacağı mücadele için nefesler tutuldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Kanada Fas mücadelesini Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetecek. Bu akşam saat 18:00'de başlayacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

F GRUBU'NDA SON DURUM

F Grubunda aldığı 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puanla 1. sırada yer alan Hırvatistan'ın ardından aynı puandaki Fas 2. sırada bulunuyor. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla 3. sırada tur için yarışıyor.

Grupta oynadığı 2 maçtan da 2 mağlubiyet alarak 0 puanla son sırada bulunan Kanada ise Dünya Kupası'na veda etti.

İLK 11'LER:

KANADA: Borjan, Johnston, Adekugbe, Miller, Vitoria, Hoilett, Buchanan, Kaye, Larin, Davies, Osorio.

FAS: Bono, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Sabiri, Boufal, En-Neysri, Ziyech.

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