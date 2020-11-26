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Spor

CANLI ANLATIM! Karabağ - Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, Karabağ ile grubundaki 4. maçına İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadın'da çıkıyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 19:50 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 19:50
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'ndaki 4. maçında Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya geliyor.

Azerbaycan'da maç yasağı bulunması nedeniyle Karabağ'ın sahası olarak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:55'te başlayacak ve karşılaşmayı Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

KARABAĞ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli.

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone.

CANLI SKOR

Karabağ 0-0 Sivasspor

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