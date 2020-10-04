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Spor

CANLI ANLATIM! Kasımpaşa - Galatasaray

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

04 Ekim 2020 Pazar 18:01 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 18:01
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Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik olarak 7 puanla maça çıkarken Kasımpaşa ise tek galibiyetle 3 puanda bulunuyor.

İlk 11'ler belli oldu

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Carius

GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Etebo, Feghouli, Arda, Diagne

CANLI ANLATIM

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