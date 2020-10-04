Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik olarak 7 puanla maça çıkarken Kasımpaşa ise tek galibiyetle 3 puanda bulunuyor.
İlk 11'ler belli oldu
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Carius
GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Etebo, Feghouli, Arda, Diagne
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