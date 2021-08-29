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Spor

CANLI ANLATIM! Kasımpaşa - Galatasaray

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

29 Ağustos 2021 Pazar 18:09 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 18:17
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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Kasımpaşa - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

GALATASARAY VE KASIMPAŞA İLK İKİ HAFTASI

Ligdeki ilk iki maçında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u yenerek sezona iyi başlayan Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kayıpsız geçmeye çalışacak.

Kasımpaşa ise ligdeki ilk maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kalırken, ikinci maçında GZT Giresunspor'u mağlup ederek 4 puan topladı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da cezalı Marcao, tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak.

Kasımpaşa'da yeni transfer Ryan Donk'un, kondisyon olarak henüz hazır olmaması nedeniyle eski takımına karşı forma giymesi beklenmiyor.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Jorgensen.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.

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