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Spor

CANLI ANLATIM: Kasımpaşa-Galatasaray

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

17 Mart 2024 Pazar 14:45 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Kasımpaşa-Galatasaray
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak.

Galatasaray, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son müsabakadan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Porozo, Omeruo, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Motadha, Da Costa.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da iki oyuncunun sakatlık sebebiyle forma giymeme ihtimali bulunuyor.

Hafta içi takımla beraber antrenmana çıkmayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda olması beklenmiyor.

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