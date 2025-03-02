Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor..

Süper Lig'de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa : Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Winck, Gökhan, Mortadha, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Sallai, Eren, Sara, Frankowski, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lemina

İki takım arasında sezonun 7. haftasında yapılan maç 3-3 berabere sonuçlandı.

Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakada ilk 34 dakikada 3-0 öne geçti. Kasımpaşa, 90+5. dakikada bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlik aldı. Bu müsabaka, sarı-kırmızılıların bu sezon puan kaybı yaşadığı ilk maç oldu.

CEZALI OKAN BURUK SAHA KENARINDA OLAMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.

Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.

TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

YUNUS AKGÜN CEZALI

Galatasaray'ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Bu sezon 32 resmi müsabakada 11 kez fileleri havalandıran milli yıldız, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlıktan yeni çıkan Yunus'tan Kasımpaşa maçında yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, maçta sarı kart görmesi durumunda 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.