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Spor

CANLI ANLATIM! Katar - Ekvador

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'nda Katar ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

20 Kasım 2022 Pazar 18:07 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Katar - Ekvador
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Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Katar ile Ekvador takımları Al Bayt Stadyumunda karşı karşıya geliyor.

A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesinde 46 yaşındaki Daniel Orsato düdük çalıyor.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

KATAR: Al Sheeb; Al-Rawi, Khoukhi, Hassan; Pedro Miguel, Hatem, Boudiaf, Al Haydos, Homam Ahmed; Almoez Ali, Akram Afif

EKVADOR: Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Ibarra, Méndez, Moisés Caicedo, Plata; Estrada, Enner Valencia

KATAR 0-1 EKVADOR (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: 3' Enner Valencia

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