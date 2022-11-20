Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Katar ile Ekvador takımları Al Bayt Stadyumunda karşı karşıya geliyor.
A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesinde 46 yaşındaki Daniel Orsato düdük çalıyor.
Saat 19.00'da başlayan karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER:
KATAR: Al Sheeb; Al-Rawi, Khoukhi, Hassan; Pedro Miguel, Hatem, Boudiaf, Al Haydos, Homam Ahmed; Almoez Ali, Akram Afif
EKVADOR: Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Ibarra, Méndez, Moisés Caicedo, Plata; Estrada, Enner Valencia
KATAR 0-1 EKVADOR (İLK YARI OYNANIYOR)
GOLLER: 3' Enner Valencia