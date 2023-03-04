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Spor

CANLI ANLATIM! Kayserispor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

4 Mart 2023 Cumartesi 17:57 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Kayserispor - Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak.

"Asrın felaketi olarak" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor.

İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro kadroya dahil edilirken, Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique kadroya dahil edilmedi.

İLK 11'LER:

KAYSERİSPOR: Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.

FENERBAHÇE: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King.

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