22 Eylül 2021 Çarşamba 18:50 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 19:01

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak Kayserispor - Galatasaray müsabakasını beIN Sports canlı yayınlanacak.

Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

İki takımın eksikleri:

Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey ile sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao kamp kadrosunda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İŞTE İLK 11'LER:

KAYSERİSPOR: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Mostafa.

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu