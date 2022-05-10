Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.

TRABZONSPOR 'DUBLE' İSTİYOR

Süper Lig'de 35'inci haftanın sonu itibarıyla şampiyonluğunu ilan eden ve 38 yıllık hasrete son veren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Karadeniz Fırtınası, Medical Park Stadı'nda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında skor avantajını korumaya çalışacak.

KAYSERİSPOR FİNAL PEŞİNDE

Bu akşam seyircisinin de desteği ile formda rakibi Trabzonspor'u kupanın dışına itmek isteyen Kayserispor, kupada bu sezon çok zorlu rakipleri eledi. Hikmet Karaman idaresindeki sarı-kırmızılı ekip, ligde istikrarsız bir görüntü çizse de, kupada geride kalan bölüme damga vurdu.

YARI FİNAL YOLLARI

Karadeniz ekibi, kupada sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u saf dışı bıraktı.

Kupanın ilk turlarında Iğdır Futbol Kulübü ve Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık sonuçlarla geçen Kayserispor, sonrasında ise iki çok büyük sürprize imza attı.

Kayseri ekibi son 16 turunda deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken, çeyrek finalde de Beşiktaş'ı yine dış sahada 2-1'lik sonuçla eledi ve yarı finale yükseldi. Hikmet Karaman'ın öğrencileri Trabzonspor'u da aşarak bir kez daha adından söz ettirmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları süren Bruno Peres, Anders Trondsen, Manolis Siopis ve Stefano Denswil bu akşam forma giyemeyecek.

Sakatlığını tam olarak atlatamayan Nwakaeme'nin de forma giymesi zor gözüküyor.

KAYSERİSPOR'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda Mert Çetin, Bernard Mensah ve Mario Gavranovic'in hafif sakatlıkları bulunuyor. Üç oyuncunun ilk 11'deki durumuna da Hikmet Karaman karar verecek.

İLK 11'LER:

KAYSERİSPOR: Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, İbrahim, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Mustafa.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.