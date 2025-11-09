Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi.

Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor : Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Djiksteel, Linetty, Tarkan, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar

Galatasaray: Uğurcan, Jakops, Sanchez, Icardi, Sane, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Singo, Lemina

Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Kasık fıtığı yaşayan Yunus Akgün ile sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay Gündoğan, takımdaki yerlerini alamayacak.

TORREIRA SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli orta saha, sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.