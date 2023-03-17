Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında lider Galatasaray, deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmanın VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.

Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

EKSİKLER



Konyaspor'da sakatlığı devam eden Michalak forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ise sakatlığı süren Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak. Galatasaray'da bu isimlerin yanı sıra Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir de maç kadrosuna alınmadı.

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Mahir Emreli, Marlos, Pozuelo, Muhammet Demir.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Oliveira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.